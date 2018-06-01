Наталья Комарова пояснила, зачем сняла часть нагрузки со своего зама Всеволода Кольцова

В Югре изменился состав правительства. Постановление подписала накануне губернатор Югры Наталья Комарова. Одно из изменений - рокировочное. Занимавшийся вопросами проектного управления Юрий Южаков, как заместитель губернатора, будет курировать вопросы спорта и культуры. Ранее этим блоком руководил вицегубернатор Всеволод Кольцов. После изменений он продолжит координировать работу исполнительных органов власти в части здравоохранения, образования и молодежной политики, а также социального развития.

Такая мера связана с указом президента принятым в мае этого года, по которому кураторство в соцсфере должны обеспечивать два замгубернатора.



Наталья Комарова поручила использовать такой механизм как сертификаты для организации, получения услуг населением во всех областях социальной сферы. При этом для удобства граждан все ресурсы должны находиться в одном сегменте распоряжения ими.



Кроме того, департамент информационных технологий получил дополнительную компетенцию по цифровому развитию.