​В Югре выбрали слоган «Дня строителя»

Больше 130 вариантов предложили участники конкурса на разработку слогана праздника «День строителя» в Югре. Свои предложения присылали как жители округа, так и из Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Владивостока.

Лучшим был определен слоган «Мы строим Югру!» Надежды Раговешко из Ханты-Мансийска. Ей будет вручен заслуженный приз от Союза строителей Югры.

Как отмечает пресс-служба региона, слоган будет использоваться в качестве официальной символики профессионального праздника югорских строителей в полиграфии, интернете, сувенирной продукции, наружной и других видах рекламы.