Две когалымские семьи через прокуратуру добились получения новых квартир

Две когалымские семьи проживали в многоквартирном доме, который в 2014 году был признан аварийным и подлежащим сносу. Но администрация города не предоставила им жилье соцнайма, а срок отселения дома определила лишь в 2023 году.

Семьям пришлось бы еще пять лет жить в доме, рискуя здоровьем и своими жизнями.

Прокурор в интересах жителей обратился в суд, который обязал администрацию выдать жилье этим семьям. Уже сейчас им предоставлены благоустроенные квартиры.