В России стартовал проект по добровольной маркировке продуктов питания

С 1 июня в России стартовал государственный проект «Светофор» по добровольной маркировке продуктов питания, пишет Meduza.

Пока что в проекте участвует лишь одна компания, разметившая цветовую маркировку на трех марках мороженого.

По правилам программы производители, участвующие в проекте, должны разместить на своей продукции информацию о содержании трансжиров, жиров соли и добавленного сахара. В случае если содержание вещества равно или выше критического значения (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) ставится красная маркировка этого сектора, для средних значений устанавливается желтый цвет, для низких — зеленый.