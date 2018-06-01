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В России стартовал проект по добровольной маркировке продуктов питания

С 1 июня в России стартовал государственный проект «Светофор» по добровольной маркировке продуктов питания, пишет Meduza.

Пока что в проекте участвует лишь одна компания, разметившая цветовую маркировку на трех марках мороженого.

По правилам программы производители, участвующие в проекте, должны разместить на своей продукции информацию о содержании трансжиров, жиров соли и добавленного сахара. В случае если содержание вещества равно или выше критического значения (в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора) ставится красная маркировка этого сектора, для средних значений устанавливается желтый цвет, для низких — зеленый.


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Сегодня в 19:22, просмотров: 181, комментариев: 0


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