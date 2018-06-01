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​Сургут за лето избавится от 47 стихийных свалок

Этим летом администрация города планирует к уборке 47 стихийных свалок. Однако при выявлении, новые захламления также включаются в план, поэтому в данный момент определить их точное количество невозможно. В свою очередь, в 2017 году было очищено 94 места.

Предположительно 25 000 квадратных метров Сургута избавят от отходов. Кроме того ежегодно в рамках муниципальной программы на уборку городских несанкционированных свалок в бюджете заложено 6 510 рублей, об этом корреспонденту siapress.ru сообщил Павел Чудинов, начальник отдела экологической безопасности администрации города.

Напомним, согласно действующему законодательству, запрещается сброс отходов производства и потребления на почву. В случаях, когда нарушителя установить невозможно, очистить территорию должна местная администрация. Подробнее об ответственности за стихийные свалки читайте в материале «Кто ответит за наваленную кучу?».


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01 июня в 20:34, просмотров: 1293, комментариев: 0


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