В Югре пройдет конференция «Зеленые технологии в промышленности и недропользовании»

7 июня в Ханты-Мансийске пройдет конференция «Зеленые технологии в промышленности и недропользовании».

Представители власти, контролирующих органов, крупнейших нефтегазовых предприятий и поставщиков услуг обсудят методы борьбы с экологическими рисками. Кроме того, будут подняты темы утилизации нефтяного и бурового шлама, недропользователи поделятся своими достижениями в этой области и расскажут о своих запросах.

Представители Росприроднадзора и Природнадзора Югры расскажут об актуальных направлениях внедрения зеленых технологий и методах государственного регулирования. Представители зарубежных и отечественных компаний представят свои разработки по переработке и ликвидации отходов бурения.

Таким образом, китайская китайская ХАЙЛОН ОЙЛ СЕРВИС ЛТД презентует разработки по очистке воды от нефти, переработке бурового шлама в строительный материал. В свою очередь отечественные компании расскажут о технологиях очистки полигонов от нефтяных загрязнений.

На конференцию заявлены представители крупных нефтяных предприятий: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», АО «Сургутнефтегаз», АО «Самотлорнефтегаз», АО «СибурТюменьГаз», АО «РН-Няганьнефтегаз», Салым Петролеум, «РН-Юганскнефтегаз» и др.