В День защиты детей в Сургуте открылся «Кванториум»

В День защиты детей, 1 июня, в Сургуте открылся первый в городе «Кванториум». На церемонии запуска детского технопарка собрались школьники, участвующие в научно-образовательных проектах, а также гости из администрации города и ОНФ.

Общественная приемка объекта состоялась еще в марте, после того как в «Кванториуме» установили и запустили все необходимое оборудование. В тот раз в центре побывала губернатор Югры Наталья Комарова, которая предложила полноценно открыть технопарк у 1 июня. За прошедшие месяцы были завершены все оставшиеся работы на объекте и бумажные формальности, рассказала корреспонденту siapress.ru директор «Кванториума» Татьяна Андроник:

«За эти месяцы мы закончили монтаж и наладку оборудования и параллельно занимались бумажной работой. Первые потоки детей появяться в «Кванториуме» ближе к середине июня, до этого момента нам нужно будет провести подготовку и проинформировать население города. Летом мы планируем проводить мастер-классы, экскурсии и всячески знакомить общественность города с нашим технопарком. С 1 сентября уже начнут работать общеобразовательные программы, рассчитанные на весь учебный год».

Справка: Сургутский детский технопарк «Кванториум» находится по адресу ул. Мелик-Карамова 4/1 (жилой комплекс «Возрождение»)