​В Сургуте снесут все «убитые» остановочные ларьки

В Сургуте будут снесены 50 ларьков, расположенных на остановках: все они не соответствую новым правилам, которые недавно подписал глава города Вадим Шувалов.

Однако предприниматели могут сохранить свой бизнес. Для этого им необходимо установить новые комплексы, соответствующие новым требованиям.

«Они регламентируют максимальный размер торговой площади, площадь места ожидания пассажирами общественного транспорта и его оборудование скамейками, мусорными урнами, информационными табло. Есть определенные требования и к экстерьеру остановочных павильонов по цветовой гамме и материалу, из которого они изготовлены», – пояснила каналу СТВ гендиректор Сургутской торгово-промышленной палаты Анна Чурманова.

Один из сургутских бизнесменов подсчитал, что на возведение нового павильона понадобится около двух миллионов рублей. Для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателям, готовым работать по новым правилам, вводится льготная арендная ставка – около тысячи рублей за помещение в 43 квадратных метра. Договор на размещение такой точки будет заключаться минимум на три года. Таким образом, предприниматель сможет вернуть часть своих затрат.

Сейчас предприниматели вынуждены освободить площадки. На это у них две недели. Тем же, кто хочет сохранить свое место, придется привести свои точки в соответствие с новыми правилами.