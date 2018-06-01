​Глава Сургута Вадим Шувалов на 21 месте в рейтинге эффективности градоначальников

Команда мэра Сургута Вадима Шувалова вошла в тридцатку лидеров по результатам общей эффективности в решении управленческих, политических и социально-экономических проблем, заняв 21-е место из 92-х возможных.

По показателю «Результаты разрешения социально-экономических проблем города» сургутская администрация смогла попасть в ТОП-10, правда – на девятую позицию.

Исследование проводили эксперты Лаборатории региональных политических исследований Высшей школы экономики и Агентства политических и экономических коммуникаций. Предметом изучения стала работа градоначальников 92-х крупных муниципалитетов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. В результате каждая команда получила три оценки: за политико-управленческие решения, социально-экономические и общую.

Команды управленцев Тюмени и Ханты-Мансийска показали гораздо лучшие результаты. У тандема Дмитрий Еремеев/Александр Моор (градоначальники Тюмени) по оценке общей эффективности второе место, у Максима Ряшина (Ханты-Мансийск) – четвертое. А вот социально-экономические показатели столицы Югры эксперты признали лучшими. Тюмень – на восьмом месте.

Лидером рейтингов общим и управленческим показателям стала Казань, а аутсайдером Волгоград – 92 общее место, последняя позиция в социально-экономическом блоке и 91-е - в области политики и управления городом.