Замгубернатора Югры по экономике Павел Сидоров теперь безработный

В Югре изменился состав правительства. Постановление подписала накануне губернатор Югры Наталья Комарова. Главное изменение - Павел Сидоров с сегодняшнего дня уже не является вице-губернатором по экономике: он уволился по собственному желанию. О дальнейших планах Сидорова узнать не удалось, эксзамгубернатора не ответил на звонок.

Напомним, что подконтрольное Сидорову ведомство в прошлом году попало в поле зрения силовиков. Семь сотрудников департамента экономического развития, которым руководил Сидоров, стали фигурантами уголовного дела по подозрению в получении взятки на сумму более шести миллионов рублей.

"По данным следствия, обвиняемые получали взятки за изготовление лицензий на право осуществления деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, а также за укрывательство нарушений за реализацию алкоголя, передает издание", - сообщает Интерфакс-Урал.

Кто займет вакансию Павла Сидорова, должно решиться в ближайшие дни. Еще одно изменение в составе правительства - рокировочное. Занимавшийся вопросами проектного управления Юрий Южаков, как заместитель губернатора, будет курировать вопросы спорта и культуры. Ранее этим блоком руководил вицегубернатор Всеволод Кольцов. После изменений он продолжит координировать работу исполнительных органов власти в части здравоохранения, образования и молодежной политики, а также социального развития.