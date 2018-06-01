​Российские поезда избавятся от гравитационных туалетов не раньше 2025 года

Федеральная пассажирская компания намерена избавится от гравитационных туалетов во всех российских поездах. Они будут заменены на биотуалеты к 2025 году.

Представителя ФПК пояснили, что гравитационный туалет — это стальной унитаз, установленный над трубой, которая выводит содержимое туалета или на железнодорожные пути, или в съемный бак.

Генеральный директор ФПК Петр Иванов рассказал, что кроме биотуалетов в вагонах появятся индивидуальные розетки и usb-порты. «В будущем к таким привычным сервисам мы также добавим душевые кабины», — сообщил Иванов в разговоре с РБК.