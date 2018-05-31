Более 18 тысяч девятиклассников Югры сдали ГИА по русскому языку

В Югре более 18 тысяч девятиклассников сдали ГИА по русскому языку 29 мая. Для 17,7 тысячи человек, которые проходили экзамен в форме ОГЭ, организовано 185 пунктов приема. Для 646 старшеклассников, выбравших государственный выпускной экзамен, – 74.

«ОГЭ по русскому языку – самый массовый экзамен», – отметила начальник управления общего образования окружного департамента образования и молодежной политики Ирина Лашина.

Напомним, основной период ГИА проводится с 25 мая по 29 июня. Он включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета на выбор.