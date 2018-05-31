​В Югре будет создана ассоциация библиотек

Решение о ее создании было принято в рамках летней библиотечной школы, которая проходит в Сургутском районе, рассказала корреспонденту siapress заведующий отделом краеведческой литературы и библиографии Центральной районной библиотеки им. Г.А. Пирожникова Татьяна Горбунова.

Уже подписано соглашение о вступлении библиотек района в состав Югорской библиотечной ассоциации.

Ожидается, что в Ассоциацию войдут не только городские и сельские библиотеки, но и те, что работают при школах, вузах и ссузах и другие.