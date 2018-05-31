124 дела возбудили инспекторы Госпожнадзора по итогам проверок ТРЦ в Сургуте

Неработающие или вообще отсутствующие системы оповещения о пожаре и планы эвакуации, пустые огнетушители и негодные пожарные рукава, загроможденные и отделанные горючими материалами эвакуационные выходы –самые респространенные нарушения, выявленные сотрудниками Госпожнадзора в местах массового скопления людей в Сургуте.

Проверки проводились на 77 объектах: 9 торгово-развлекательных центрах, 56-торговых центрах, 1 гостинице и 12 учреждениях культуры и спорта.

Как сообщил СИА-Пресс Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Сергей Ковальский, по итогам проверок было составлено 62 административных протокола на 62 юридических лица, столько же протоколов было выписано в адрес должностных лиц.

Устранить выявленные нарушения в местах массового пребывания людей нужно до 25 июня.

Масштабные проверки в Сургуте и других городах России начались после трагедии в Кемерово – в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате пожара погибли 64 человека, из которых 41 ребенок.