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Мошенники обманывают югорских предпринимателей, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора

В Югре некие люди в форменной одежде представляются сотрудниками Роспотребнадзора и выписывают на месте своим жертвам штрафы от трех до пяти тысяч рублей.

Некоторым предпринимателям они предлагают купить нормативные документы за положительные результаты проверки. Бумаги привозит курьерская служба, она же забирает деньги.

Югорчан призывают в таких случаях незамедлительно обращаться в районные органы внутренних дел, органы прокуратуры, а также в адрес Управления по телефону 8(3467) 360-003 или по электронной почте khanty@86.rospotrebnadzor.ru.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 13, комментариев: 0


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