​Тема ЖКХ в Югре теряет популярность

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ.

Медиаиндекс* губернатора Югры Натальи Комаровой составил 557,8 балла. По данным за апрель 2018 года глава региона потеряла 11 позиций.

В свою очередь, глава Тюменской области Владимир Якушев стал новичком в этом рейтинге и сразу занял 19 позицию. Добиться таких успехов ему помог его комментарий на тему расселения из ветхого и аварийного жилья в регионе.

В медиарейтинг вошли действующие главы регионов России на период составления. Он построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Справка:

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени.

«Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.