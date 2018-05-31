В поселениях Сургутского района завтра охладеют батареи

В Сургутском районе отопительный период сегодня закончится г.п.Федоровский. На остальных территориях остановка котельных согласно приказу комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации района запланирована на 1 июня. Добавим, что социальные учреждения подают заявки на прекращение подачи тепла самостоятельно, поэтому они могут сами обозначить дату. В Сургуте же отопительный период решено продлить еще на первую неделю лета повсеместно.

