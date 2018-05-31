Правительство Югры не успевает тратить деньги на госпрограммы в 2018 году. Но это сезонное явление

План по расходам бюджета Югры на госпрограммы в первом квартале 2018 года выполнен лишь на 19,4 процентов от годового плана. Об этом стало известно во время заседания окружной думы, прошедшего 31 мая.

Такой низкий уровень исполнения плана объясняется сезонностью расходов, в результате чего большая их часть придется на II-IV квартал этого года, а также тем, что значительная часть работ по госпрограммам будет оплачиваться по факту выполнения. Доходы бюджета недалеко ушли от расходов – за первый квартал они достигли 21 процента.

Помимо этого, перед депутатами окружной думы отчитались по бюджету за прошлый год. Доходы составили 103,1 процента от намеченного плана, но ниже, чем в 2016 году – 179,4 миллиардов рублей против 198,9 годом ранее.

Расходы же остановились на отметке 196,6 миллиардов рублей и этот показатель оказался ниже запланированного на 1,5 процента. Дефицит бюджета таким образом составил 17,2 миллиардов рублей.