33 дачных кооператива Сургута отключают от электричества за долги. А скоро могут и совсем обанкротить

Тюменская энергосбытовая компания планирует обанкротить и ликвидировать 33 дачных и садово-огороднических товариществ. Причинной этого стали крупные задолженности кооперативов, чаще всего многолетние. Общая сумма невыплаты составляет более 160 миллионов рублей.

Крупнейшими должниками стали СПК «Север-1» (11,04 млн), ДНТСН «Победит-2» (9,6 млн), ПКС «Крылья Сургута» (7,6 млн), ПОК «Рябинушка» (7,18 млн), ДПК №39 «Пищевик» (7,06 млн), СТ «Монтажник 40» (5,6 млн), а также ПСК № 41 «Рябинка» (4,5 млн), СПК «Авиатор № 34» (4,47 млн).

Для взыскания долга энергетики обычно отключают энергоснабжение. Из-за того что многие дачники круглогодично живут за городом, а также используют электричество для отопления домов, компания воздерживалась от таких мер зимой.

«Учитывая критически низкий уровень платежной дисциплины дачных кооперативов, мы вынуждены начать кампанию по отключению электроэнергии в таких товариществах, – заявил Александр Титаренко замгендиректора по покупке и сбыту электроэнергии на оптовом и розничном рынках АО «ТЭК». – Безусловно, ограничение энергоснабжения не затронет тех граждан, которые заключили прямой договор энергоснабжения с компанией».



Если долг не будет погашен, энергосбыт начнет процедуру банкротства неплательщиков. Отметим, что в случае ликвидации кооператива, его жители рискуют остаться без коммунальных ресурсов в разгар дачного сезона.

Председателям и членам правления кооперативов-неплательщиков грозит субсидиарная ответственность по долгам товариществ. Тюменская энергосбытовая компания призывает их к диалогу и урегулированию имеющейся задолженности.