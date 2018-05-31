​Центральная детская библиотека Сургута приготовила праздник для детей в честь 1 июня // ПРОГРАММА

Центральная детская библиотека приглашает сургутян на праздник «Солнечный круг», посвященный 1 июня.

В 11 часов состоится торжественное открытие летней программы чтения «Каникулы в городе «С», приуроченной к 110-летию со дня рождения известного писателя Николая Носова.

В течение всего дня в библиотеке и на прилегающей территории будут проходить веселые и познавательные мероприятия. «Здесь каждый ребенок почувствует себя настоящим жителем Цветочного города, — обещают сотрудники учреждения. —

У ребят будет возможность собственными руками сделать сладкий цветок на аллее Ромашек, изготовить яркую порхающую бабочку на проезде Лилий, нарисовать иллюстрацию из жизни коротышек в переулке Одуванчиков. В квесте«Следствие ведут коротышки» предстоит проверить логику и интуицию,пройти серьезные испытания, ответив на каверзные вопросы Винтика и Шпунтика».

Кроме того, в этот день стартует проект «Читай и катайся», реализуемый совместно с МАУ «Городской парк культуры и отдыха» и впервые осуществленный в прошлом году.

Все желающие смогут приносить с собой еду и напитки, подкрепиться на организованной зоне для пикника и сделать запоминающийся кадр в зеленой фотозоне.

Все мероприятия в рамках празднования Международного дня защиты детей бесплатны!

Подробная информация на Детских страницах сайта МБУК ЦБС http://kids.slib.ru/ в разделе «Афиша».

Время начала:11.00.

Адрес:пр. Дружбы 11а.

Дополнительная информация:24-20-46, 37-53-08

Кстати, проект «Читай и катайся» действует в течение всего лета. Участие в проекте могут принять как дошкольники, так и школьники младшего, среднего и старшего возраста. Участникам нужно прочесть за лето определенное количество книг и выполнить несложные задания по ним. Для этого необходимо зарегистрироваться в любой городской библиотеке, получить специальную отметку участника, взять книгу, прочесть ее, сдать в «Библиопункт», расположенный в Городском парке культуры и отдыха — и получить бесплатный билет на аттракцион.