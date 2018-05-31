​Почему выбирают «Оранж-Хаус»? 10 фактов об объекте:

1. «Оранж-Хаус» расположен на улице Иосифа Каролинского, дом 10, в микрорайоне «Взлётный»

2. Новый район отличается развитой инфраструктурой. Недалеко: школы, детские сады, магазины. Проехать в любую точку Сургута можно по трем дорогам: двум объездным и центральной улице Мира.

3. Во дворе установлено наружное видеонаблюдение - 7 IP камер по периметру.

4. Кроме того двор огорожен, а доступ ограничен замком. Проходить во двор могут только жители и их гости.

5. В доме есть подземный паркинг. Он защитит автомобиль от непогоды и хулиганов

6. Благоустройство детально проработано на 7 уровнях: зонирование, освещение, озеленение, безопасность, спорт, игры детей разных возрастов, рекреация. Каждое решение отвечает двум параметрам: практичность и эстетика.

7. Во дворе находятся 2 спортивные зоны: футбольно-баскетбольное поле и комплекс уличных тренажеров на работу с различными группами мышц.

8. Игровые комплексы российских производителей - экологичные и безопасные.

9. Ландшафтный дизайн, деревянные элементы в благоустройстве и яркие птицы подчеркивают связь двора с природой. Неподалеку расположен парк Сайма.

10. Квартиры в «Оранж-Хаус» представлены в классическом варианте с отдельной кухней. Но свободные планировки позволяют сделать квартиру студийного формата, где кухня и гостиная совмещены.

Такой вариант представлен в шоу-руме. Дом уже введен в эксплуатацию, поэтому стоит записаться на показ и прогуляться по объекту.

Подробности узнавайте в офисе продаж застройщика

по адресу: г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/1, Деловой центр «Взлётный»

телефон: 8 (3462) 55-05-08