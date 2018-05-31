​Сургутян массово переженят 7 июля

Управление загс администрации Сургута приглашает влюбленные пары поучаствовать в массовой регистрации заключения брака 7 июля 2018 года, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Место проведения общегородского мероприятия изменится: вместо Дворца Торжеств массово скажут друг другу «да» сургутяне на территории ИКЦ «Старый Сургут». Напомним, именно здесь год назад был открыт памятник святым Петру и Февронии. Начнется мероприятие с праздничного молебна и благословления. Затем гостей ждут площадки для памятного фото, увлекательные мастер-классы, сладкие угощения, веселые конкурсы и викторины, дружные хороводы и «Русские забавы», бонусы и подарки. Подать совместное заявление на эту регистрацию необходимо не позднее 6 июня. В прошлом году несмотря на дождливую погоду на площади Дворца торжеств скрепили свой союз 12 пар молодоженов.