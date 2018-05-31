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​Сургутян массово переженят 7 июля

svadbavsurgute.ru
svadbavsurgute.ru

Управление загс администрации Сургута приглашает влюбленные пары поучаствовать в массовой регистрации заключения брака 7 июля 2018 года, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Место проведения общегородского мероприятия изменится: вместо Дворца Торжеств массово скажут друг другу «да» сургутяне на территории ИКЦ «Старый Сургут». Напомним, именно здесь год назад был открыт памятник святым Петру и Февронии. Начнется мероприятие с праздничного молебна и благословления. Затем гостей ждут площадки для памятного фото, увлекательные мастер-классы, сладкие угощения, веселые конкурсы и викторины, дружные хороводы и «Русские забавы», бонусы и подарки. Подать совместное заявление на эту регистрацию необходимо не позднее 6 июня. В прошлом году несмотря на дождливую погоду на площади Дворца торжеств скрепили свой союз 12 пар молодоженов.


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Сегодня в 15:19, просмотров: 170, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:25
Круто ещё вести статистику, кто из пафосно женившихся потом развелся

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