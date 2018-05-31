​Футбольным болельщикам нужно торопиться - Utair продал почти половину билетов на даты матчей ЧМ-2018

Авиакомпания Utair продала более 45 процентов от всех билетов на даты матчей чемпионата мира в Екатеринбург, Казань, Москву, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург и Сочи. Такие данные приводи пресс-служба компании на 29 мая.

В общей сложности продано 39,8 тыс. билетов из доступных 80 тысяч. В их число входит 233 билета бизнес-класса.

«К чемпионату мира Utair ввел по 7 дополнительных рейсов из Москвы в Нижний Новгород и Казань, 2 дополнительных рейса из Москвы в Самару и по 1 рейсу в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Также с 1 мая Utair ввел новые рейсы из Волгограда в Казань, Краснодар, Самару и Сочи, которые останутся в регулярном расписании авиакомпании и после мундиаля. В период чемпионата мира авиакомпания планирует ввести по 1 дополнительному рейсу в цепочке Сочи — Волгоград — Казань и 4 дополнительных рейса в Сочи — Волгоград — Нижний Новгород. Благодаря этому пассажиры авиакомпании могут летать между городами-участниками чемпионата без пересадок или с короткими стыковками от 50 минут во Внуково», — добавил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.