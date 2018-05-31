Уже завтра в России могут начать блокировать мобильные телефоны

С 1 июня в России вступят в силу поправки в Федеральный закон «О связи». Они были разработаны совместно с Роскомнадзором и призваны усилить противодействие незаконной реализации SIM-карт.

В первую очередь от грядущих изменений пострадают абоненты, чьи номера зарегистрированы на более несуществующие компании, или симки были получены бесплатно на различных акциях, в рамках которых не нужно было предоставлять паспортные данные. Могут быть заблокированы и граждане с корпоративными номерами, оформленными в период, когда данные реальных пользователей не указывались.

«С 1 июня оператор обязан проверять достоверность регистрационных данных об абоненте вне зависимости от того, когда был заключен договор. Проверке подлежат такие сведения об абоненте как ФИО, дата рождения, место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность. Если данные окажутся неактуальными или ошибочными, оператор будет обязан приостановить оказание услуг связи», сообщает пресс-служба Tele2.

Также прекращение услуг последует, если поступит запрос от органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью или в случае предписания Роскомнадзора.

Как отмечают операторы, перед приостановлением связи, «проблемный» абонент получит уведомление с просьбой посетить офис и предоставить/актуализировать необходимые данные. Так держатели симок Tele2 могут прийти с паспортом и самой картой в ближайший фирменный салон оператора. А абоненты «МегаФона» — в офис, через Личный кабинет и на портале Госуслуг.

В пресс-службе компании «МегаФон» на Урале корреспонденту СИА-ПРЕСС ответили, что на данный момент обезличенных физических клиентов у них нет. Но, чтобы корректировки закона в меньшей степени сказывались на других абонентах, оператор будет проводить проверку данных «в основном через государственную систему межведомственного электронного взаимодействия».