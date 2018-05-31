​Клиенты Сбербанка могут сэкономить до половины расходов на расчетно-кассовом обслуживании

Представители бизнеса могут сэкономить до 50% расходов на расчетно-кассовом обслуживании при подключении пакета услуг «Большие возможности» от Сбербанка. Компания сможет ежемесячно совершать платежи на счета физических лиц в сумме до 300 тысяч рублей. Кроме того, банк бесплатно выпускает для клиента бизнес-карту и информирует о движении средств на счете и на карте при помощи смс-сообщений. Благодаря пакету «Большие возможности» представители малого и микро бизнеса могут сэкономить до 50% на расчетно-кассовом обслуживании.

«Основные преимущества в том, что клиенты могут проводить внутренние платежи без ограничений. В пакет услуг уже включены 100 бесплатных внешних платежей в месяц. По оценкам предпринимателей этого количества вполне достаточно для обеспечения деятельности компании малого бизнеса. Если же внешних платежей больше, то со 101 транзакции взимается плата в размере 100 рублей за один платеж», – комментирует директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Рябых.

А для тех, кто только планирует начать свое дело, Сбербанк предлагает пакет услуг «Легкий старт». Он предусматривает бесплатное открытие и обслуживание счета при онлайн резервировании, осуществление переводов и платежей на счета юридических лиц, оформленных в Сбербанке, а также 3 внешних платежа в месяц на счета других банков без комиссии.

С начала 2018 года пакетом услуг «Легкий старт» воспользовались 9000 клиентов Западно-Сибирского банка Сбербанка. Предложения «Большие возможности» и «Легкий старт» не являются временными и распространяются на неограниченный срок. Получить подробную консультацию и подключить пакеты услуг предприниматели могут в любом офисе Сбербанка по обслуживанию юридических лиц.