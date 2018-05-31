​«Летучий театр» встретит лето новым смелым спектаклем

1 июня в 19:00 на площадке культурного центра «Порт» состоится премьера пластической постановки «По пути» от труппы «Летучего театра», известной сургутянам своими интерактивными и эксцентричными спектаклями.

«Это история про поиск идеального варианта своей жизни, ведь мы часто думаем над вторым шансом или даже второй жизнью. А что, если их на самом деле много? — говорится в описании постановки. — И от количества вариаций реальности становится ли она качественней из раза в раз? Это экспериментальный проект со смелой и яркой хореографией внутри необыкновенного художественного решения, под музыку, которая уносит за пределы нашего понимания и вызывает там, в бесконечности ассоциаций, — мурашки. Форма и пластика спектакля устроены так, что зритель с первых минут становится соучастником процесса».

Организаторы мероприятия отмечают, что в связи со спецификой спектакля количество билетов на него строго ограничено. Их цена — 300 рублей.

Возрастное ограничение: 16+

Справки по телефону: 24-25-62