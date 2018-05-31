​Команды скорой помощи сыграют в КВН в Сургуте

6 июня в 14.00 в театре СурГУ встретятся пять команд из семи человек от станций скорой помощи Югры. От Сургута выступят три подстанций, кроме того участниками станут пыть-яхская и нефтеюганская станции.

Игра посвящена Дню медицинского работника. Основная тематика – это Год добровольчества, объявленный в округе и стране. Поэтому направлением домашнего задания стало волонтерство и тема спасения жизней.

Посетить КВН смогут посетить все желающие, также будут приглашены работники югорских медицинских учреждений. "Мы ожидаем полный зал и будем рады всем пришедшим посмотреть и поболеть", - отмечает Анжелика Дегтярева, главный фельдшер станции скорой помощи Сургута, председатель профсоюзного комитета.

Кстати, мероприятие проводится во второй раз. В прошлом году игра имела городской масштаб.