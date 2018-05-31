16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0447   EUR  79,4966  

​Команды скорой помощи сыграют в КВН в Сургуте

6 июня в 14.00 в театре СурГУ встретятся пять команд из семи человек от станций скорой помощи Югры. От Сургута выступят три подстанций, кроме того участниками станут пыть-яхская и нефтеюганская станции.

Игра посвящена Дню медицинского работника. Основная тематика – это Год добровольчества, объявленный в округе и стране. Поэтому направлением домашнего задания стало волонтерство и тема спасения жизней.

Посетить КВН смогут посетить все желающие, также будут приглашены работники югорских медицинских учреждений. "Мы ожидаем полный зал и будем рады всем пришедшим посмотреть и поболеть", - отмечает Анжелика Дегтярева, главный фельдшер станции скорой помощи Сургута, председатель профсоюзного комитета.

Кстати, мероприятие проводится во второй раз. В прошлом году игра имела городской масштаб.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

31 мая в 20:40, просмотров: 1016, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​13 первых классов под одной крышей // ФОТО

​13 первых классов под одной крышей // ФОТО

356 малышей впервые пришли на День знаний в сургутскую школу №9
Анастасия Якупова Сегодня в 16:29
106 0
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова Сегодня в 11:28
450 0
Захарченко погиб, но это ничего не изменит

Захарченко погиб, но это ничего не изменит
Трагедия в Донецке не повлияла на боевой дух воинских формирований самопровозглашенной республики
Вадим Булдаков, участник гуманитарных миссий из Югры в ДНР и ЛНР Сегодня в 11:11
209 2
Уважаемые учителя, школьники и их родители!

Уважаемые учителя, школьники и их родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 10:17
250 1
Для шести тысяч сургутских первоклассников сегодняшний день очень волнительный

Для шести тысяч сургутских первоклассников сегодняшний день очень волнительный
​Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута Сегодня в 10:09
180 0
Уже сейчас, несмотря на юный возраст, будущее в ваших руках

Уже сейчас, несмотря на юный возраст, будущее в ваших руках
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры Сегодня в 09:50
181 0
1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый

1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 08:48
202 0
В новом учебном году сургутские школы открывают двери для более чем 47 тысяч учеников

В новом учебном году сургутские школы открывают двери для более чем 47 тысяч учеников
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 08:21
195 0
​ОСАГО претерпит ряд серьезных изменений

​ОСАГО претерпит ряд серьезных изменений
Центробанк РФ внес поправки в порядок оформления электронного полиса
Анна Калугина Сегодня в 08:21
203 0
Убит глава ДНР Александр Захарченко

Убит глава ДНР Александр Захарченко
Глава самопровозглашенной республики был взорван в кафе «Сепар»
Редакция СИА-ПРЕСС 31 августа в 23:35
613 6
Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян

Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» 31 августа в 07:21
371 0
Через тернии к школе

Через тернии к школе
Сургутянка полгода боролась с бюрократической системой, чтобы отправить ребенка в первый класс
Анастасия Якупова 31 августа в 15:18
397 0
​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»

​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»
Проректор СурГУ прокомментировала новость о лишении вуза аккредитации по крупным направлениям
Анастасия Якупова 31 августа в 12:15
622 0
Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ

Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ
Партнёрский материал siapress.ru и МТС
Редакция СИА-ПРЕСС 31 августа в 11:33
425 0
«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»

«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»
Александр Сидоров, председатель попечительского совета СурГУ, депутат Госдумы РФ 31 августа в 11:06
602 1
«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»

«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»
Интервью с директором ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» Олегом Шияном
Лилия Сулейманова 31 августа в 10:22
406 2
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика