Сила секунды, или с какой скоростью сургутяне «летают» в интернете

Сургут занимает 142 место среди городов мира по количеству Instagram блогеров. Таковы данные рейтинга сайта livedune.ru. Более 19 000 сургутян имеют тысячи подписчиков, регулярно выкладывают фотографии и снимают сторис в популярном приложении. Отправить видео за секунды им помогает быстрый мобильный интернет «МегаФона».

По результатам замеровкомпании «DMTel»в первом квартале 2018 года, именно «МегаФон» показал лучшую среднюю скорость на абонента в сети 3G/4G и лучшее время начала проигрывания HD-ролика на YouTube среди операторов «большой четверки» в Сургуте. Средняя скорость передачи данных в движении составила 12,11 Мбит/с. И менее пяти секунд потребуется, чтобы начать просмотр видео.

Длина маршрута измерений специалистов составила 319 км, драйв-тест прошли основные транспортные магистрали города в районе проспектов Ленина и Мира, улицы 30 лет Победы, Университетская, Энергетиков, Профсоюзов, Привокзальная, Крылова и другие, места массового пребывания людей – парк за Саймой, парк Нефтяников, сквер Молодежный.

«Жители округа скачивают все больше информации из глобальной сети – ежемесячный трафик интернет-активного абонента за год вырос почти вдвое. И, конечно, пользователи становятся более требовательными к скорости интернета в своем смартфоне, поэтому наша задача обеспечить «летающий» интернет. Сегодня «МегаФон» гарантирует быструю передачу данных в сети 4G для 86% населения Югры», – рассказал Денис Стукаленко, директор «МегаФона» в ХМАО и ЯНАО.

DMTel – один из лидеров российского рынка и рынка СНГ в области оказания профессиональных услуг радиоизмерениям в сетях мобильной и фиксированной связи. Компанией реализовано более 30 крупных проектов в области телекоммуникаций. Специалисты компании с 2010 года на регулярной основе выполняют работы, по сравнительной оценке, качества основных сервисов и радиопокрытия для операторов мобильных сетей.