В Сургуте 1 июня врачи обсудят трансплантацию стволовых клеток

В Сургуте 1 июня состоится межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Терапия гемобластозов, актуальные проблемы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток».

Югорские и московские врачи гематологи и онкологи обсудят вопросы трансплантации стволовых клеток в лечении гемобластозов, программную терапию острых лейкозов в России и национальные протоколы лечения. Кроме того, медицинские специалисты обсудят инновационную тему: могут ли молекулы стать альтернативой трансплантации.

Также участники конференции посетят клинико-диагностический центр гематологии Сургутской ОКБ. Гости поприсутствуют на консультациях пациентов.

По итогам мероприятия состоятся дискуссия и «круглый стол», где также разбирут клинические случаи заболеваний.