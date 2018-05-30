Девочка из Нефтеюганска позвонила полицейским, чтобы усмирить отца

Полицейским Нефтеюганска позвонила несовершеннолетняя девочка, которая попросила помощи — ее отец устроил дома дебош.
На место незамедлительно выехали стражи порядка. Они усмирили 41-летнего мужчину. Девочка рассказала, что папа часто устраивает скандалы. На теле ребенка были ссадины.
На нерадивого родителя завели уголовное дело за «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Алик Галин и Аделина Шингареева поделятся рецептами успешного бизнеса на основах ЗОЖ //ONLINE 31 мая в 11 00