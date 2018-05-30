​За 24 пойманные рыбы жителю Сургутского района грозит огромный штраф или лишение свободы

Полицейские Сургутского района задержали мужчину, который ловил рыбу на мосту через реку Вынга. С помощью «паука» он поймал 11 речных окуней, шесть плотвы и семь рыб породы елец. По данным федерального агентства по рыболовству, его действия причинили материальный ущерб на сумму 514 рублей.

За незаконный вылов рыбы мужчине светит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Всего же с начала года в Сургутском районе завели десять уголовных дел по факту незаконного вылова рыбы.