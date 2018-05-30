МЧС оповещает югорчан: 30 и 31 мая ожидается ветер до 25 м/с

По сообщению МЧС сегодня и завтра в Югре ожидается усиление ветра до 16-21 м/с, дожди и грозы. Главное управление МЧС РФ по ХМАО-Югре рекомендует соблюдать меры безопасности. Особую опасность представляют плохо закрепленные банеры, части кровли, деревья. Также спасатели не рекомендуют выходить на реку, вести строительные работы на высоте, пользоваться во время грозы электроприборами. В случае ЧП звоните по номеру 112.