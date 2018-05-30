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​Инженерный центр открылся в квартале «Литератор»

Покупка квартиры – мероприятие ответственное. На первом этапе принято оценивать и сравнивать: фасады домов, дворы, планировки, цены. Это нормально и важно. Так делают все.

Но не менее важный аспект при выборе жилья – технические решения. Всегда интересно узнать из чего состоят межквартирные перегородки, как устроен пирог кровли и какая кладка у кирпичных стен. Будущим жителям квартала «Литератор» все это показывают сразу, при первом знакомстве с объектом. Для информативных экскурсий здесь оборудован инженерный центр. Экспонаты в нем можно не только детально рассмотреть, но и потрогать.

Недавно в инженерном центре побывала Наталья Маркова - успешный предприниматель, победительница конкурса «Хрустальная корона Югры» в номинации от квартала. Она была очень впечатлена тем, какие технические решения применяются при строительстве и тут же рассказала об этом своим подписчикам в прямом эфире.

Приходите на экскурсию и убедитесь сами.

Справка: квартал «Литератор» строится в 30 микрорайоне Сургута. Это два монолитно-кирпичных дома класса «комфорт». Классическая архитектура экстерьеров, авторский проект парадных, французские балкончики и большие окна, закрытая территория и видеонаблюдение, подземный паркинг – проект, который вобрал в себя весь опыт организации особенного, безопасного и атмосферного пространства для жизни.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 101, комментариев: 0


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