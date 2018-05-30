В Сургуте впервые за 10 лет продлевают отопительный сезон

Сегодня на совещании с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компании руководство города решает, когда же завершать отопительный сезон. За последние десять лет СГМУП «Городские тепловые сети» впервые продлевают период подачи тепла в жилые дома до первых чисел июня (последние пять лет наоборот котельные останавливались до 26-29 мая). Участники встречи пришли к мнению, что до конца этой недели остановить котельные не получится. Напомним, решение о завершении отопительного периода (как и о его начале) определяет график температур. Так, финиширует «ГТС» при стабильных среднесуточных +8 в течение пяти дней. Пока прогнозы вынуждают ответственных лиц переносить сроки подписания соответствующего приказа главой города Вадимом Шуваловым и ориентироваться лишь на начало следующей недели.

Добавим, что социальные объекты (детские сады, больницы и т.п.) начинают и завершают отопительный период по заявкам. Но и им придется поторопиться с решением, потому как объекты теплосетей должны встать на плановый ремонт.