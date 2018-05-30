Родители в шоке: в Нижневартовске маленьких детей заставили петь песенку про последний бой и «дядю Вову» // ВИДЕО, ТЕКСТ ПЕСНИ

Отчетный концерт в 68-м детском саду Нижневартовска прогремел далеко за пределами города. Причиной послужил выбор репертуара для юных исполнителей. Как передает издание «ФедералПресс», вокальная группа «До-ми-соль-ка» повергла родителей в шок песней «Дядя Вова, мы с тобой». Малыши самозабвенно пели, как вернут в гавань Родины Аляску и пойдут в последний бой по приказу «дяди Вовы».

Оригинальная композиция написана музыкантом Вячеславом Антоновым. Вышедший в 2017 клип с кадетами, воспевающими президента России, вызвал бурную реакцию общественности.

Родители Нижневартовска возмутились, что их детей заставили петь про то, как они умрут за «дядю Вову». Одно дело — кадеты в клипе, но совсем другое — детсадовская группа.

«Когда моя дочь начала эту песню дома напевать, я сказала, что это плохая песня и петь ее нельзя. Это плохо. Там про смерть детей. Песня «Раз ладошка, два ладошка» ей больше нравится», — цитирует одну из мам «ФедералПресс».

Тем временем в детском саду отметили, что родители, конечно, могут повлиять на выбор репертуара, но вообще эта задача музыкального руководителя, а выбор композиции зависит от вкуса преподавателя.

Однако в департаменте образования Нижневартовска считают, что «детям нужно петь песни, соответствующие возрасту», а в песне про «дядю. Вову» есть строчки, которые неуместны для дошкольного возраста. «Много хороших детских песен, так что пусть лучше их поют», — подытожили в департаменте.

Текст песни «Дядя Вова, мы с тобой» Вячеслава Антонова:

«Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал.

Население шара гегемон достал.

В Евросоюзе мнения нет, Ближний Восток стонет от бед.

За океаном лишен власти президент.



А нам от северных морей, вдаль до южных рубежей,

От Курильских островов, до Балтийских берегов,

А на земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!



А что достанется тому, поколению моему?

Дать слабинку — потеряем всю страну.

А наши верные друзья — это Флот и Армия,

Память дружбы, деда красная звезда.



А нам от северных морей вдаль до южных рубежей,

От Курильских островов, до Балтийских берегов,

А на земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой



Не достанется гряда самураям никогда.

Грудью встанем за столицу янтаря.

Севастополь наш и Крым для потомков сохраним.

В гавань Родины Аляску возвратим.



А нам от северных морей вдаль до южных рубежей,

От Курильских островов, до Балтийских берегов,

А на земле сей был бы мир, но если главный командир

Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой».