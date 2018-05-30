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Родители в шоке: в Нижневартовске маленьких детей заставили петь песенку про последний бой и «дядю Вову» // ВИДЕО, ТЕКСТ ПЕСНИ

Отчетный концерт в 68-м детском саду Нижневартовска прогремел далеко за пределами города. Причиной послужил выбор репертуара для юных исполнителей. Как передает издание «ФедералПресс», вокальная группа «До-ми-соль-ка» повергла родителей в шок песней «Дядя Вова, мы с тобой». Малыши самозабвенно пели, как вернут в гавань Родины Аляску и пойдут в последний бой по приказу «дяди Вовы».

Оригинальная композиция написана музыкантом Вячеславом Антоновым. Вышедший в 2017 клип с кадетами, воспевающими президента России, вызвал бурную реакцию общественности.

Родители Нижневартовска возмутились, что их детей заставили петь про то, как они умрут за «дядю Вову». Одно дело — кадеты в клипе, но совсем другое — детсадовская группа.

«Когда моя дочь начала эту песню дома напевать, я сказала, что это плохая песня и петь ее нельзя. Это плохо. Там про смерть детей. Песня «Раз ладошка, два ладошка» ей больше нравится», — цитирует одну из мам «ФедералПресс».

Тем временем в детском саду отметили, что родители, конечно, могут повлиять на выбор репертуара, но вообще эта задача музыкального руководителя, а выбор композиции зависит от вкуса преподавателя.

Однако в департаменте образования Нижневартовска считают, что «детям нужно петь песни, соответствующие возрасту», а в песне про «дядю. Вову» есть строчки, которые неуместны для дошкольного возраста. «Много хороших детских песен, так что пусть лучше их поют», — подытожили в департаменте.

Текст песни «Дядя Вова, мы с тобой» Вячеслава Антонова:

«Двадцать первый век настал, шар земной от войн устал.
Население шара гегемон достал.
В Евросоюзе мнения нет, Ближний Восток стонет от бед.
За океаном лишен власти президент.

А нам от северных морей, вдаль до южных рубежей,
От Курильских островов, до Балтийских берегов,
А на земле сей был бы мир, но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой!

А что достанется тому, поколению моему?
Дать слабинку — потеряем всю страну.
А наши верные друзья — это Флот и Армия,
Память дружбы, деда красная звезда.

А нам от северных морей вдаль до южных рубежей,
От Курильских островов, до Балтийских берегов,
А на земле сей был бы мир, но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой

Не достанется гряда самураям никогда.
Грудью встанем за столицу янтаря.
Севастополь наш и Крым для потомков сохраним.
В гавань Родины Аляску возвратим.

А нам от северных морей вдаль до южных рубежей,
От Курильских островов, до Балтийских берегов,
А на земле сей был бы мир, но если главный командир
Позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой».


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Сегодня в 10:17, просмотров: 160, комментариев: 3


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 10:58
капец
Ал_
не нравится
Сегодня в 11:06
пускай с детства привыкают. А родителям нечего возмущаться, не так давно они свой выбор сделали.
Gopnik
не нравится
Сегодня в 11:28
Вот они защитники Сирийской родины подрастают. Не зря Комарова в Сирию ездила.

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