​В Сургуте сгорел арочник, подготовленный к сносу

Возгорание ангара-арочника на ул. Трубной накануне вечером обошлось без жертв – в момент возникновения пожара рабочие уже покинули территорию строения. В тот день на объекте проводились работы по подготовке его к сносу.

К ликвидации возгорания привлекались 8 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава. В итоге огонь был потушен в течение получаса.

В результате огнем было повреждено более 100 метров квадратных площади ангара, произошло обрушения кровли.

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, предварительная версия произошедшего – неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают сотрудники органов дознания.