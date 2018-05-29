​И все это совершенно бесплатно. Школьники Сургутского района отправляются к лагеря, чтобы отдохнуть и оздоровиться 

С 1 июня детские лагеря примут первых в летнем сезоне отдыхающих. Ребята из Сургутского района не только побывают на пришкольных сменах, но и отправятся в Крым, Краснодарский край, Новосибирскую и Тюменскую область.

Подробнее о сроках и программах и смен, необходимом пакете документов и стоимости проезда можно узнать на сайте администрации Сургутского района.

Во многих лагерях дети не только отдыхают, но и могут поправить здоровье, укрепить иммунитет. Например, в детском санаторно-оздоровительном лагере «Юбилейный», расположенном в Новосибирской области, врачи-профессионалы оказывают медицинские услуги. Учреждение специализируется на лечении и профилактике заболеваний кардио- и эндокринной системы. Кроме того, дети получают лечебный массаж, посещают сауну и бассейн.

«В «Юбилейном» всегда увлекательные и познавательные программы. Также есть смены, которые собирают одаренных детей, – отмечает начальник отдела организации и обеспечения отдыха детей в Сургутском районе Ольга Лазарева. – Ребята посещают экскурсии, одна из которых в шоколадную фабрику».

Путевки школьникам Сургутского района предоставляют бесплатно, родителям необходимо только оплатить расходы на железнодорожный проезд в фирменном поезде с горячим питанием – 11 тысяч рублей.

Подать заявку можно через единый портал «Госуслуг» или в Многофункциональном центре, а подробности узнать по телефону департамента образования и молодежной политики: 52-60-91; 52-91-24.