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Герой России Вячеслав Бочаров прибыл в Сургут на диалог с кадетами

фото edu-surgut.ru
фото edu-surgut.ru

Сегодня Сургут посетил Герой России Вячеслав Бочаров. Первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации посетил лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И., где встретился с учениками кадетских классов сургутских школ.

Встреча состоялась в рамках всероссийской программы «Диалоги с героями». В Сургуте мероприятие в рамках этого патриотического проекта состоялось впервые. Вячеслав Бочаров рассказал кадетам свою биографию, провел импровизированную историческую викторину, а также ответил на вопросы школьников о военной службе, своем понимании патриотизма, дружбе и прочем.

Еще одной целью визита полковника ФСБ в отставке в Сургут является участие в форуме активных граждан «Сообщество», которое проходит в эти дни в Югре. Данный форум проводится Общественной палатой Российской Федерации, его задача – диагностировать состояние гражданского общества в регионах, обсудить проблемы и пути их решения, а также выявить наиболее успешные практики, чтобы в дальнейшем распространить их на других территориях. Тема форума, который стартовал сегодня в Ханты-Мансийске – «Год добровольца: вызовы, возможности, задачи».

Справка:

Вячеслав Алексеевич Бочаров родился 17 октября 1955 года. Кадровый офицер – окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Службе в армии посвятил четверть века. Участвовал в боевых операция в Республике Афганистан, в Северокавказском регионе.

С 1998 по 2010 год проходил службу в Управлении «В» («Вымпел») Центра специального назначения ФСБ РФ. Во время штурма захваченной террористами школы № 1 в городе Беслан был первым из сотрудников ЦСН ФСБ, вошедших в здание. В ходе боестолкновения был тяжело ранен в голову. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента Российской Федерации 11 октября 2004 года полковнику Бочарову Вячеславу Алексеевичу присвоено звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая Звезда».С 2010 года в отставке.

В настоящее время Вячеслав Алексеевич Бочаров является первым заместителем секретаря Общественной палаты Российской Федерации, членом Исполкома Паралимпийского комитета России.


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Сегодня в 17:38, просмотров: 117, комментариев: 0


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