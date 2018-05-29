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В России могут ввести безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение

Власти Крыма предлагают ввести в России безвизовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы Крыма Сергея Стрельбицкого.

Таким образом, по словам Стрельбицкого, гости страны у которых цель визита – получение медицинских услуг, смогут находиться в России до 30 дней без оформления визы.

В случае, если понадобится более длительное лечение, предлагается создать медицинские визы и выдавать их по особой, ускоренной процедуре.

Опрошенные представители туристического рынка, в свою очередь, отметили, что на данный момент из-за рубежа в Россию едет мало иностранцев.


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Сегодня в 19:42, просмотров: 103, комментариев: 0


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