​Utair вводит новые прямые рейсы из Сургута в Грозный, Ереван и Минск

Авиакомпания Utair вводит новые рейсы из Сургута в Грозный, Ереван и Минск. Все они будут доступны уже в июне.

При этом частота полетов из Москвы в Сургут увеличится до 5 рейсов в день.

«В весенне-летнем расписании Utair уделил особое внимание развитию авиасообщения из ХМАО и открыл новые региональные и международные направления. Рейсы авиакомпании из Сургута в Анапу, Краснодар и Сочи стали ежедневными, а полеты в Геленджик теперь будут осуществляться 2 раза в неделю. В июне самолеты Utair начнут летать в Грозный, Ереван и Минск, а также по сезонным маршрутам: в Барнаул, Белгород, Махачкалу, Минеральные Воды, Омск, Ростов-на-Дону и Самару», — добавил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.