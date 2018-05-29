​В центральной городской библиотеке пройдет презентация книги о старожилах Сургутского района

30 мая в 18.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится презентация книги журналиста и краеведа Валерия Белобородова «Русские старожилы Сургутского края».

Сургут сыграл огромную роль в развитии и освоении Сибири. Он был тем самым форпостом, откуда началось освоение необжитых земель русскими людьми и налаживание связей с коренным населением. Основание Сургута как острога было типичным явлением в истории возникновения первых сибирских городов. Первоначально его население составляло 155 служилых людей, прибывших вместе с воеводой.

Богатый фактографический материал об этом историческом периоде содержится в фондах Сургутского краеведческого музея. Весомый вклад в изучение истории местных старожильческих родов внесли сургутские историки и журналисты. Валерий Константинович Белобородов, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа, заслуженный работник культуры Российской Федерации, более сорока лет своей жизни посвятивший журналистике и литературе, занимает в этом ряду особое место. Им были созданы десятки художественных, краеведческих, библиографических изданий, по которым последующие поколения смогут оценивать прошлое и настоящее Югры.

«Русские старожилы Сургутского края» — это книга-посвящение людям Сургута, в котором появился на свет Валерий Константинович Белобородов, в котором он жил, а позже — часто бывал, и который очень любил. Героями книги стали потомки тех самых служилых людей-первопроходцев, с которых начался наш город — священники, учителя, предприниматели, крестьяне… Валерий Константинович обратился к судьбам представителей местных русских старожильческих родов: Вергуновых, Туполевых, Тверитиных, Клепиковых, Кайдаловых, Тетюцких, Силиных, Щепеткиных, Кушниковых, Кондаковых, Замятиных, Панкиных, Тарасовых, Баталиных и других. Корни этих родов, большинство из которых берут своё начало в XVII-XIX веках, краевед искал в архивах страны, на просторах интернета, в библиотеках, вёл большую переписку с родственниками. К вошедшим в книгу очеркам прилагаются архивные документы.

Валерию Белобородову лишь частично удалось осуществить замысел издания серии книг о русских старожилах Севера. Последнюю книгу «Русские старожилы Сургутского края» к выходу в свет готовили его родные — жена Валентина Андреевна и дочь Надежда, а также близкий друг В.К. Белобородова – известный в Югре и в России художник Геннадий Райшев, чьи иллюстрации украшают страницы издания.

Время начала: 18.00

Адрес: ул. Республики, 78/1

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