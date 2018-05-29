​Жители Казани развели несколько вартовчан, предлагая им интим-услуги

В Казани была задержана семейная пара, которая мошенничала в сфере оказания интимных услуг. Они оставили без денег пять жителей Нижневартовска.
26-летняя женщина и мужчина того же возраста под фейковыми аккаунтами размещали объявления об оказании интим услуг. Когда им писал клиент, они просили перечислить деньги на банковский счет — только после этого «ночная бабочка» должна была выезжать на место.
В ходе обыска в квартире задержанных оперативники обнаружили мобильные телефоны, сим-карты, тетради с записями.
Как выяснили полицейские, деньги мошенники тратили на покупку дорогостоящих гаджетов и ювелирных изделий.
За свои преступления семейной паре грозит до пяти лет срока.