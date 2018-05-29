​Югра приняла II этап Национального лесного форума. На нем обсудили, как правильно беречь природу

В Ханты-Мансийске подведены итоги II этапа Национального лесного форума, который прошел в рамках международной акции «Спасти и сохранить». Участники мероприятия обсудили, как в ходе больших экономических процессов не навредить природе.

Председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев дал позитивную оценку опыту Югры, которая на каждый гектар вырубки кедрового леса проводит аналогичное лесовосстановление, парламентарий назвал передовым.

Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев рассказал, что в регионе были восстановлены 20,5 тысяч гектар леса, при этом искусственное восстановление перевыполнено на 84 процента. Это позволяет находить баланс в экономической, социальной и экологической составляющей освоения ресурсов: «Экономическая включает в себя активное развитие нефтедобывающего сектора и лесопромышленной отрасли. Специфика региона определяет приоритетный вид использования лесов, связанный с предоставлением лесных участков для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также заготовки и переработки древесины. Социальная предусматривает сохранение традиционного природопользования коренных народов Севера. А Экологическая составляющая включает в себя освоение рекреационного потенциала, сохранение особо охраняемых природных территорий», – приводит слова замгубернатора департамент общественных и внешний связей региона.