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Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области стал Моор. Впереди — выборы

Фото vsluh.ru
Фото vsluh.ru

Мэр Тюмени Александр Моор стал временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным, сообщает «РБК Тюмень».

Напомним, что место главы региона стало вакантным после назначения Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ 18 мая. В качестве основных претендентов на губернаторское кресло называли вице-губернатора Сергея Сарычева и Александра Моора. Выбор в пользу последнего, по слухам, связан с активным лоббированием со стороны мэра Москвы Сергея Собянина.


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Сегодня в 15:41, просмотров: 206, комментариев: 0


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