​Сургутская команда КВН «Борцы» выступит на благотворительном концерте в Москве

1 июня, в День защиты детей, на сцене ММЦ «Планета КВН» пройдет традиционный, благотворительный концерт «КВН-детям», в котором примут участие популярные команды телевизионных лиг Международного Союза КВН. Среди фаворитов сезона и сургутская команда «Борцы». Все собранные средства пойдут на помощь нуждающимся в лечении в благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Настенька», отделение реанимации и патологии новорожденных Филатовской детской больницы.