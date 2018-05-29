​Долг жителей Сургутского района за ЖКУ превысил 1 миллиард рублей

Долг жителей Сургутского района перед ресурсосберегающими организациями превысил 1 миллиард рублей.

К неплательщикам начали применять санкции. Таким образом, с помощью специального оборудования в стояке одного из домов в поселке Белый Яр установили запорный клапан, который остановил работу канализации. Процедура простая и занимает немного времени.

«Житель заранее был уведомлен, что будет у него отключение. До этого было уведомление за 30 дней размещено на сайте МУП УТВиВ. Каждый житель может зайти на сайт УТВиВ и посмотреть, имеет ли он дебиторскую задолженность», — рассказала телеканалу СТВ Наталья Платонова, начальник теплотехнической инспекции МУП «ТО УТВИВ №1».

Власти Сургутского района подчеркнули, что не хотели прибегать к таким мерам до последнего. Однако, по их словам, другого выхода нет. Ведь долги негативно влияют даже на тех, кто платит за коммунальные услуги вовремя.

«В первую очередь, страдают те, кто исправно платит. И как раз они являются заложником ситуации, на них в первую очередь отражается качество услуг. Они приходят и говорят: „как так — я плачу, а у меня вода такого качества?“, или еще что-то», — рассказывает Дина Кузьмина, заместитель главы Сургутского района.

Напомним, что в прошлом году без самого востребованного удобства остались еще как минимум пять семей. В 2014 году коммунальщики перекрыли канализацию 12 неплательщикам. Тогда собираемость начислений за ЖКУ подскочила моментально. Население практически полностью погасило долги всего за пару недель.