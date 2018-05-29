​Югра приняла участие в Зелёном марафоне «Бегущие сердца»

28 мая 2017 года, Ханты-Мансийск — В Югре более 1000 человек приняли участие в Зеленом марафоне «Бегущие сердца», организованном Сбербанком и Фондом «Обнаженные сердца». В этом году забег прошел в Ханты-Мансийске в парке им. Бориса Лосева.

Участники могли выбрать дистанцию 4,2 или 10 километров. Для самых маленьких гостей спортивного мероприятия прошел детский забег на 500 и 1000 метров, а представительницы прекрасного пола могли принять участие в забеге на каблуках.

«На Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Ханты-Мансийске пришли не только жители столицы Югры. Поддержали марафон любители спорта и здорового образа жизни из соседних городов – Югорска, Нягани, Сургута, Нижневартовска. Отрадно, что наш марафон стал семейным мероприятием, в этом году в детском забеге приняли участие больше сотни ребят. Спорт и благотворительность действительно объединяют», – отметил управляющий Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Александр Солоп.

Одновременно марафон прошел в 56 городах России — от Калининграда до Владивостока, а также в Казахстане и Республике Беларусь. Общее количество марафонцев превысило 121 000 человек. В этом году забег собрал по всей России — 53 млн рублей, из них в Фонд «Обнаженные сердца» передано 40,5 млн рублей, которые будут направлены на расширение проекта ранней помощи маленьким детям с нарушениями развития Фонда «Обнаженные сердца».

Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 600 тыс. человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». С 2017 года Зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с фондом «Обнаженные сердца».