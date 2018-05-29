В Сургут пришло лето

На площади у администрации Сургута включили фонтан. Но возможно - пока только в тестовом режиме. Специалисты Горводоканала проверяют степень изношенности основного оборудования арт-объекта - водомета.

"Функционировать фонтан грядущим летом будет, но его необходимо ремонтировать. В прошлом году в его работе бывали перебои, система неоднократно выходила из строя. Конструкция нуждается в модернизации", — пояснял ранее замначальника управления по природопользованию и экологии администрации города Наиль Шарипов.

По предварительным расчетам специалистов, ремонт может обойтись в 2 млн рублей.

фото Вячеслава Шаркунова