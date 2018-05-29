Тему пятидневки опять пытаются замять

Уважаемый Вадим Николаевич! В очередной раз родительская общественность города подняла вопрос о введении в образовательных учреждениях начального и среднего звена пятидневной учебной недели. И, к сожалению, в очередной раз инициатива потерпела фиаско, оставшись без надлежащего комментария уполномоченными должностными лицами Департамента образования, без проведения необходимого обсуждения и анализа.

Тем не менее, приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июля 2017 года №1165 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по переходу на пятидневный режим обучения в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры» (далее по тексту – Приказ), предусмотрен порядок перехода образовательных учреждений начального и среднего звена на пятидневную учебную неделю. Однако, большая часть образовательных учреждений нашего города так и не были включены в план мероприятий, предусматривающий этот переход. Помимо прочего, Приказ предусматривает переход системы образования на пятидневную учебную неделю не только начального звена.

За последние несколько недель этот вопрос освещался местными телевизионными каналами. Однако, освещение вопроса прошло крайне некорректно. Директором Департамента образования были озвучены исключительно негативные моменты такого перехода, а именно: снижение качества образования, увеличение нагрузки на детей и родителей в выполнении домашнего задания, изучении новых тем самостоятельно, отсутствие надлежащей подготовки детей к выпускным и итоговым экзаменам.

Учитывая то, что фактически никаких исследований Департаментом образования не проводилось, у родительской общественности возникает только один вопрос: почему департамент образования так упорствует в переходе образовательных учреждений города на пятидневную учебную неделю? Нет ли в этом вопросе скрытого смысла? Почему Департамент образования не желает изучить и применить успешный опыт других регионов в переходе на пятидневную учебную неделю? Почему здоровье и благополучие ребёнка, интересы его семьи не являются важными приоритетами в принятии решения?

Разрешите напомнить, что мы все живём в демократическом государстве, в мире, который очень многогранен и изменчив, что «государевы люди» должны принимать во внимание мнение общественности, должны изучать и совершенствовать методы своей работы, уметь признавать свои ошибки, и проводить политику, направленную на укрепление благополучия граждан своей страны.

Учитывая Ваше желание сделать Сургут максимально оптимальным для благополучного проживания в нём, родительская общественность выражает надежду на то, что мы будем услышаны,а Вы открыты в изложении своей позиции в средствах массовой информации.

Ответ администрации Сургута будет опубликован на siapress.ru

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