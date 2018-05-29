16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,2710   EUR  72,8322  

Тему пятидневки опять пытаются замять

​Обращение родительского сообщества Сургута «За пятидневку!» к главе Сургута Вадиму Шувалову

Уважаемый Вадим Николаевич! В очередной раз родительская общественность города подняла вопрос о введении в образовательных учреждениях начального и среднего звена пятидневной учебной недели. И, к сожалению, в очередной раз инициатива потерпела фиаско, оставшись без надлежащего комментария уполномоченными должностными лицами Департамента образования, без проведения необходимого обсуждения и анализа.

Тем не менее, приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 июля 2017 года №1165 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по переходу на пятидневный режим обучения в общеобразовательных организациях ХМАО-Югры» (далее по тексту – Приказ), предусмотрен порядок перехода образовательных учреждений начального и среднего звена на пятидневную учебную неделю. Однако, большая часть образовательных учреждений нашего города так и не были включены в план мероприятий, предусматривающий этот переход. Помимо прочего, Приказ предусматривает переход системы образования на пятидневную учебную неделю не только начального звена.

За последние несколько недель этот вопрос освещался местными телевизионными каналами. Однако, освещение вопроса прошло крайне некорректно. Директором Департамента образования были озвучены исключительно негативные моменты такого перехода, а именно: снижение качества образования, увеличение нагрузки на детей и родителей в выполнении домашнего задания, изучении новых тем самостоятельно, отсутствие надлежащей подготовки детей к выпускным и итоговым экзаменам.

Учитывая то, что фактически никаких исследований Департаментом образования не проводилось, у родительской общественности возникает только один вопрос: почему департамент образования так упорствует в переходе образовательных учреждений города на пятидневную учебную неделю? Нет ли в этом вопросе скрытого смысла? Почему Департамент образования не желает изучить и применить успешный опыт других регионов в переходе на пятидневную учебную неделю? Почему здоровье и благополучие ребёнка, интересы его семьи не являются важными приоритетами в принятии решения?

Разрешите напомнить, что мы все живём в демократическом государстве, в мире, который очень многогранен и изменчив, что «государевы люди» должны принимать во внимание мнение общественности, должны изучать и совершенствовать методы своей работы, уметь признавать свои ошибки, и проводить политику, направленную на укрепление благополучия граждан своей страны.

Учитывая Ваше желание сделать Сургут максимально оптимальным для благополучного проживания в нём, родительская общественность выражает надежду на то, что мы будем услышаны,а Вы открыты в изложении своей позиции в средствах массовой информации.

Ответ администрации Сургута будет опубликован на siapress.ru

Также читайте материал на тему нехватки школ в новых районах города в материале В.Куликовой «Кого-то придется вычесть»


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:55, просмотров: 423, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 11:26
Смысл пятидневки? Чем заняты таким дети, что в субботу лень в школу сходить? родители, бедняги, устали по пятницам домашку проверять? Как на здоровье ребенка повлияет то, что в субботу он до обеда спатьбудет?
Едкий Шнырь
не нравится
Сегодня в 11:36
Да дети в выходные сами встают ни свет ни заря. А пятидневка есть во многих регионах и сами родители не хотят шестидневки. В субботу детей можно занять в секциях, кружках, да просто сходить семьей куда-нибудь.
Моби Едкий Шнырь
не нравится
Сегодня в 11:52
какие секци работают только по утрам субботы, что беднягам никак туда не попасть? куда родители с утра в субботу семьей ходят? с похмелюги после пятницы болеют разве что
Едкий Шнырь Моби
не нравится
Сегодня в 11:58
Ну по себе людей судить как-то не очень. А в субботу с детьми мы ездим в парки, в лес на рыбалку там или пикник. Опять же всякие мультики в кинотеатрах. Ну и никто не возбраняет сделать субботнюю традицию семейную - например - утреннее субботнее чаепитие, перед которым вся семья занимается приготволением печенья там или еще чего
Моби Едкий Шнырь
не нравится
Сегодня в 12:21
" А в субботу с детьми мы ездим в парки, в лес на рыбалку там или пикник. Опять же всякие мультики в кинотеатрах."- вот видите, нормальная семья так и делает; а кто-то выдумывает, что шестидневка им мешает это сделать

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»

«Давайте сменим трагичную тональность в отношении КАРИКАТУРУМа!»
Новый руководитель Сургутского художественного музея Ольга Перепечина рассказала о судьбе одного из самых успешных культурных проектов города
Надежда Макаренко Сегодня в 13:57
48 0
Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина

Соболезную родным и близким Ивана Егоровича Коровина
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 12:23
160 0
Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации

Правительство поддержало законопроект о допуске родных в реанимации
В Сургуте посещение таких отделений разрешается на определенных условиях
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:08
125 0
Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО

Гомеопатия, планеты, биотопливо, химия в еде, пирамиды, ВИЧ... Чем нам запомнилась «Популярная наука в Сургуте»? // ВИДЕО
Завершен первый сезон большого научно-популярного проекта. Вспоминаем, о чем рассказали сургутянам
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:26
107 0
​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин

​Умер Почетный гражданин Сургутского района Иван Коровин
Людмила Захарова Сегодня в 10:55
398 2
​Безопасно ли в музеях Сургута?

​Безопасно ли в музеях Сургута?
Реакция на вандализм в столичной Третьяковке: представители культурных учреждений города рассказали о том, могут ли к ним пробраться вандалы, и как с ними бороться
Надежда Макаренко 28 мая в 16:17
399 0
ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых богатых сургутских чиновников // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Высшие должностные лица и руководители структурных подразделений администрации города отчитались о доходах за 2017 год
Лилия Сулейманова 28 мая в 13:52
1560 4
​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО

​Тунис, Адель и Кукуевицкий: какая связь? // ВИДЕО
У будущих музыкантов прошёл выпускной вечер
Егор Митин 28 мая в 12:12
285 0
​Кого-то придется вычесть!

​Кого-то придется вычесть!
Школы новых микрорайонов Сургута не вмещают всех детей — больше 700 человек в резерве
Вера Куликова 28 мая в 10:48
733 4
В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30

В Сургуте прошел велоквест по библиотекам UPD. 19:30
Объявлены победители
Константин Шперлинг 27 мая в 11:05
1077 0
Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА

Какие дороги в Сургуте перекрыты из-за Крестного хода на Троицу// СХЕМА
Лилия Сулейманова 26 мая в 12:49
1260 0
В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО

В Сургуте прошел общегородской субботник // ФОТО
Несмотря на то, что анонсировано мероприятие было вчера вечером, на улицы города с граблями и мётлами вышло немало сургутян
Лилия Сулейманова 26 мая в 15:09
829 1
Как повлиять на Югрател?

Как повлиять на Югрател?

Новая власть, которою мы не контролируем
Елена Курилова, сургутянка 26 мая в 12:03
1942 13
​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему

​Недостроенную станцию юннатов в Сургуте снесут. А может, не снесут, а перестроят. Разбираемся, что к чему
Дмитрий Щеглов 25 мая в 17:28
1005 8
​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы

​В Югре обсуждают проблемы молодежной ипотечной программы
Люди берут инициативу в свои руки и предлагают решение конфликта
Анастасия Якупова 25 мая в 17:04
526 0
​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков

​Строительство Свято-Троицкого кафедрального собора идет с соблюдением заявленных сроков
В этом году на нем будут установлены главки
Полина Амирова 25 мая в 16:47
645 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика