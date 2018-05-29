​До выпускного бала «Алые Паруса на 60-й параллели» в Сургуте осталось три недели

Сургутских выпускников приглашают на единый Выпускной бал «Алые паруса на 60-й параллели — 2018» в РК «Вавилон». Бал организован департаментом образования. Такой подарок уже несколько лет подряд школьникам готовит администрации Сургута. Для выпускников подготовлена развлекательная программа с участием с участием приглашенных столиичных звезд, диджея и творческих коллективов города. По традиции поздравят вчерашних школьников и первые лица города.

В официальной группе в ВК «Выпускной бал «АЛЫЕ ПАРУСА» Сургут» в преддверии праздника организовано несколько конкурсов, среди которых лучшее фото класса, конкурс репостов и пр. Имена победителей озвучат во время проведения выпускного бала, их ждут ценные подарки.